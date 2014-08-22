Интернет магазин

Требуется человек для создания интернет-магазина. Целевая аудитория будет расти постепенно. Дизайн будет простой без наворотов. Функционал — админка и личный кабинет. В админке основное это добавление товаров и категорий (должна быть возможность добавлять в характеристики вес, размер, цвет и тд.). Личный кабинет — просмотр заказов, история, редактирование личных данных.

Заказ будет осуществляться в двух вариантах, через минимальную регистрацию или через заказ в один клик. Оплата будет происходить скорее всего через банк, но возможно и через карту.

Нужна цена и сроки. Какую ЦМС будите использовать.

+ отдельно пропишите сколько будет стоить интеграция с "1С»

Небольшое дополнение, оплата будет производиться ТОЛЬКО после окончания проекта!