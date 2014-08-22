Наш интернет магазин написан на Мадженто! Меняем движок на Joomla и нужен к нему фирменный дизайн по Joomla. + сверстать его!(натянуть на Joomla), логотип оставляем! под наши категории товара! Основа тут http://apparat.kiev.ua/
Интернет магазин
Требуется человек для создания интернет-магазина. Целевая аудитория будет расти постепенно. Дизайн будет простой без наворотов. Функционал — админка и личный кабинет. В админке основное это добавление товаров и категорий (должна быть возможность добавлять в характеристики вес, размер, цвет и тд.). Личный кабинет — просмотр заказов, история, редактирование личных данных.
Заказ будет осуществляться в двух вариантах, через минимальную регистрацию или через заказ в один клик. Оплата будет происходить скорее всего через банк, но возможно и через карту.
Нужна цена и сроки. Какую ЦМС будите использовать.
+ отдельно пропишите сколько будет стоить интеграция с "1С»
Небольшое дополнение, оплата будет производиться ТОЛЬКО после окончания проекта!
Заявки фрилансеров
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