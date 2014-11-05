Фирменный дизайн для интернет магазина на Joomla

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Завершен11 заявок243 просмотра

Наш интернет магазин написан на Мадженто! Меняем движок на Joomla и нужен к нему фирменный дизайн по Joomla. + сверстать его!(натянуть на Joomla), логотип оставляем! под наши категории товара! Основа тут http://apparat.kiev.ua/

Joomla
11 лет назад
bishopik
Руслан 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Randols
Игорь 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$575
16 дней
Довольно способный, морально устойчив к моим требованиям, быстро реагирует на любые поправки! Видно что занимается не первый год, я б уже сума сошел с такого заказчика как я))) Рекомендую!
Требовательный, понимающий, оплата вовремя. Спасибо!

Заявки фрилансеров

Randols
Игорь 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад