Техническое Задание для Интернет Магазина. 1. Тема резиновая. Уникальная. Bootstrap. 2. Раздел производители. Сортировка по производителям. В каждой странице выбор производителя. 3. Сортировка товаров по параметрам. Например ОС Андройд. Память 4Гб размер ...
Фирменный дизайн для интернет магазина на Joomla
Наш интернет магазин написан на Мадженто! Меняем движок на Joomla и нужен к нему фирменный дизайн по Joomla. + сверстать его!(натянуть на Joomla), логотип оставляем! под наши категории товара! Основа тут http://apparat.kiev.ua/
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