Разработать интернет-магазин на Bitrix (Битрикс)

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Закрыт11 заявок202 просмотра

Разработать интернет-магазин на Bitrix (Битрикс)

На входе:

1. Дизайн, стандартный набор страниц.

2. Битрикс

На выходе:

1. Битрикс со сверстанным и интегрированным дизайном и работающим функционалом согласно дизайну

2. Интеграция и пару программных доработок по Битрикс

От Вас бюджет и сроки.

Для оценки вся детальная информация предоставляется по запросу.

11 лет назад
peshkovmaks003
Максим 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров