Интернет магазин сотовых телефонов и комп. техники

Техническое Задание для Интернет Магазина.

1. Тема резиновая. Уникальная. Bootstrap.

2. Раздел производители. Сортировка по производителям. В каждой странице выбор производителя.

3. Сортировка товаров по параметрам. Например ОС Андройд. Память 4Гб размер экрана итп сортировка по цене итп.

4. Пример функции: http://euroset.ru/catalog/phones/mobile/ http://www.shop.mts.ru/mobilnyye-telefony/

5. Поиск с предугадыванием sam - samsung

6. Раздел статьи.

7. Функции new , зачеркивание старой цены

8. Купоны. Скидки. Gift Vouchers

9. Распечатка инвойсов с штрих кодом.

10. Модуль "скоро в продаже"

11. Модуль "Хиты продаж"

12. Модуль "До 100 долл" "До 200 долл" чтоб показывал товары в диапазонах этой цены. итп.

13 Функция "сделка дня" "Deals of the Day"

14. Социальные сети. Фейсбук. Вконтакте. Одноклассники. Твитер. Инстаграмм.

15. Отдельная цена для розницы и отдельная для опта. То есть цена меняется если увеличить кол-во покупаемого товара.

16. Онлайн консультанты.

17. Форма офлайн заявки.

18. Функции часто ищут. Часто смотрят.

19. Функция недавно просмотренные товары.

20. Функция "с этим товаром покупают".

21. Синхронизация с почтовыми службами ОАЭ и международные отправки. Aramex. FeDex. Dhl. Empost.EMS. итп

22. Модуль Free Delivery - Бесплатная доставка

23. Модуль Cash on Delivery - Оплата при получении

24. Автоматическая генерация инвойса с трекинг кодом.

25. Оплата с помощью Вестерн юнион. Виза. Мастер. Пейпол. Американэксп.Свифт. Банковский перевод.

26. Рассылка

27. Активация с помощью смс и моб номера.

28. TESTIMONIALS - Отзывы

29. Оплата в офисе.

30. Авторизация через соц сетей.

31. Простая регистрация открытия аккаунта.

32. Добавка адреса со всплывающим окном. Выбор страны. Выбор Области. Выбор города. Выбор округа итп.

33. Уведомление если товар появиться в наличии

34. Уведомление если цена товара падает

35. Лидеры продаж

36. Новинки

37. Специальные цены

38. Показывать разные цены разным группам покупателей искходя из настроек аккаунта.Присвоение статуса покупателям. "розница" "оптовик" "дилер" итп.

39. Выставить объявления на авито и пр.

40. http://allo.ua/ru/products/mobile/ http://www.estore.ae/

41. Убрать все копирайты

42. Изменить шаблон письма который рассылается при регистрации.

43. Слайдер

44. Массовая загрузка товаров

45. Зависимость цены товара от атрибутов - цвет. размер памяти итп.

46. Единицы измерения товаров

47. Динамические фильтры

48. Акционная цена товара

49. Акционный счетчик обратного отсчета

50. Сортировка товаров

51. Сравнение товаров

52. Неограниченное количество товаров

53. Аксессуары и комплектация товара

54. Формирование заказа администратором

55. Функция печати и сохранения заказа в файл

56. Поставщики

57. Автоматический просчет цен, от цен поставщика

58. Функция заказать звонок

59. Редактируемые поля регистрации

60. Редактируемые вкладки пользователей

61. Скидки для групп пользователей

62. Система накопительных бонусов

63. На всех страницах есть поле для ввода адреса эл. почты с возможностью подписаться (или отписаться) от новостей сайта.

64. Если товара нету в наличии чтобы можно было оставить имейл или мобильный номер как только товар появиться в наличии клиент должен получить имейл или смс на телефон.

65. Установка смс шлюза. Авторизация с помощью смс.

66. Подписка на рассылку

67. Слежение за состоянием заказа

68. Онлайн Чат