Техническое Задание для Интернет Магазина. 1. Тема резиновая. Уникальная. Bootstrap. 2. Раздел производители. Сортировка по производителям. В каждой странице выбор производителя. 3. Сортировка товаров по параметрам. Например ОС Андройд. Память 4Гб размер ...
Интернет-магазин косметики для похудения
Здравствуйте!
Высылаю вам дизайн-макеты интернет-магазина косметики для оценки стоимости и сроков разработки.
Обращаю ваше внимание, что макеты находятся в несколько недоработанном варианте: где-то нужно поменять картинки, где-то что-то добавить/убрать, где-то изменить шрифт или цвет, в шапку сайта разместить логотип (разработан). Т.е. основную концепцию менять не нужно, могут потребоваться небольшие изменения, которые мы с вами потом обсудим на этапе согласования ТЗ. Также требуется в рамках данной концепции сделать остальные страницы, на которых нет макетов (оплата и доставка, контакты, бренды, и т.д). Наполнение, естественно, я вам вышлю.
Опять же, я буду признательна за критику дизайна и за ваши предложения. Если по каким-либо причинам (снижение юзабилити, затруднение продвижения и т.д) вы посчитаете, что дизайн целесообразно как-то изменить/доработать, всегда готова к вам прислушаться. Поэтому цену за работу, пожалуйста, указываете сразу с возможными доработками дизайна.
Специализация магазина – реализация товаров для похудения в домашних условиях.
Основной ассортимент – косметика для похудения, преимущественно обертывания, а также антицеллюлитное белье, массажеры.
Целевая аудитория – женщины от 18 до 50 лет, желающие исправить недостатки своей фигуры в домашних условиях, сэкономив средства на посещение салонов красоты.
Количество товаров в каталоге – порядка 80 позиций. В перспективе расширение ассортимента до 150 позиций.
Доменное имя зарегистрировано
Основной функционал магазина:
1. Покупка товара через корзину заказов
2. Покупка товаров только наличным без онлайн оплаты
3. Личный кабинет для реализации товаров по оптовым ценам. Т.е. для зарегистрированных пользователей открывается возможность видеть оптовые цены на весь ассортимент товаров.
В личном кабинете должна быть реализована функция «история заказов», «лист желаний», «контактные данные», «Адреса доставки», «Редактировать подписку».
Через админку должно быть разделение заказов по розничным ценам и по спец.ценам через личный кабинет.
4. Рассылка новостей с сайта
5. Интеграция с соц. сетями
6. Он-лайн консультант (чат)
7. Интеграция с Excel (1С пока не нужна)
8. Кнопка «Индивидуальный подбор средств» - при нажатии на нее клиент заполняет онлайн анкету, по результатам которой на странице будет выведен список товаров, подходящих по результатам анкеты. Т.е. подбор осуществляется автоматически. Как пример, можете посмотреть этот магазин: http://www.doliva.ru/info/care/
Только у меня анкета будет более расширенная. Сами формулы (по которым будет осуществляться отбор) я вам предоставлю в ворде. Я пока еще сомневаюсь , стоит ли эту функцию запускать сразу или разработать позже, после запуска магазина. Поэтому прошу цену указать как с этой функцией, так и без нее. Чтобы мне понимать, сколько потом будет стоить доработка.
9. Строка поиска по названию или ключевым словам
10. В карточках товара возможность просмотреть увеличенный размер фото
11. В карточках товара интегрировать возможность выбора объема, т.к. некоторая продукция идет в двойном объеме.
12. Модуль «С этим товаром покупают»
13. Модуль всплывающего окна «Товар добавлен в корзину» при нажатии кнопки «КУПИТЬ»
14. На главной странице сменяющийся баннер
15. На главной странице модуль «Только что купили». - Насчет него еще думаю, может заменить его на «новости магазина»?
16. Кроссбраузерность
17. Адаптация под планшеты и мобильные экраны
18. Удобное, простое, русифицированное меню админки для «домохозяек».
Попыталась все подробно расписать – если будут еще вопросы, с удовольствием отвечу.
Пожалуйста, при указании цены, распишите что в нее входит. Особенно в части SEO-оптимизации. Также укажите, какую cms вы предлагаете использовать.
Выбранный исполнитель
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