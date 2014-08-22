Создать интернет-магазин либо доделать существующи

Есть готовый интернет-магазин http://webfuture.zp.ua/shina

Фильтры основаны на cherry picker

Основная задача реализовать функционал сайта так, чтобы была возможность загружать товары через екселевский файл.

Товары в прайсе будут обновляться раз в 2 недели, поэтому важно, чтобы была возможность обновить цены.

Обратите внимание, что у товаров нет артикула. Нужно настроить функционал так, чтобы товар обновлялся в соответствии с характеристиками модели (для одной модели несколько параметров и, соответственно, цена также различна).

Картинки к товарам соответствуют названию, нужно в таблице это как-то предусмотреть, может какой-то формулой вывести.

В карточке товара должны отображаться все параметры, в соответствии с приведенной ниже таблицей. Таблицу прилагаю.

Рассмотрю вариант создания магазина, если на джумле допилить такое тяжело. Бюджет на новый магазин до 200$. Работаю без предоплаты, уж извините, уже дважды попала.

Если делать новый сайт, то дизайн уже готов