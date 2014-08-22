Есть прайс импорта, который загружал как то программист, с которым ранее работал. Сейчас он пропал. Я немогу загрузить этот его прайс импорта. Есть 2 варианта: 1. Как то загрузить ...
Настройка импорта в Вордпресс с переносом выбор.
Настройка импорта в Вордпресс с переносом выборочного кода в шаблон купона и новыми css-классами (пустыми)
При помощи плагинов
advanced-custom-fields
custom-post-type-ui
wp-all-import
Подробности после Вашего отклика.
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