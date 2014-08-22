Настройка импорта в Вордпресс с переносом выбор.

$50
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Закрытнет заявок156 просмотров

Настройка импорта в Вордпресс с переносом выборочного кода в шаблон купона и новыми css-классами (пустыми)

При помощи плагинов

advanced-custom-fields

custom-post-type-ui

wp-all-import

Подробности после Вашего отклика.

CSSWordPress
11 лет назад
cgweb
Иван 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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