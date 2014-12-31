Добрый день. Задание Настроить импорт через кастомный шаблон. Необходимо качественно выполнить. Перенести из купонного плагина (это файл php) ДЕЙСТВУЮЩИЙ код купона (ссылки двух типов, css блок и expiry купона) в отдельный купонный шаблон single-coupon.php. ...
- $45Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $45
Добрый день. Задание Настроить импорт через кастомный шаблон. Необходимо качественно выполнить. Перенести из купонного плагина (это файл php) ДЕЙСТВУЮЩИЙ код купона (ссылки двух типов, css блок и expiry купона) в отдельный купонный ...Закрыт9 лет назад
- $15
Добрый день. Задание по Вордресс и шаблону Вордпресс-WooCommerce. Необходимо качественно выполнить. 1. В WooCommerce на странице «товар» есть важные параметры product-type и description которые пока никак не вызываются. product-type оставить только external (остальные удалить ...Закрыт9 лет назад
- $40
Добрый день. Задание Настроить импорт через кастомный шаблон. Необходимо качественно выполнить. Перенести из купонного плагина (это файл php) ДЕЙСТВУЮЩИЙ код купона (ссылки двух типов, css блок и expiry купона) в отдельный купонный ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
- $15
Добрый день. Такой мини-проект по Вордресс и Вордпресс-WooCommerce. Необходимо качественно выполнить. 1. В WooCommerce на странице «товар» есть важные параметры product-type и description. product-type оставить только external (остальные удалить или external сделать по умолчанию). ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад
- $35
Добрый день. Задание Настроить импорт через кастомный шаблон. Необходимо качественно выполнить. Перенести из купонного плагина (это файл php) ДЕЙСТВУЮЩИЙ код купона (флеш-ссылки двух типов, css блок и expiry купона) в отдельный купонный ...Закрыт9 лет назад
- $10
Добрый день. Есть такой мини-проект по Вордресс и шаблону Вордпресс-WooCommerce. Необходимо качественно выполнить. 1. В WooCommerce на странице «товар» есть важные параметры product-type и description которые пока никак не вызываются. product-type оставить только ...Закрыт9 лет назад
- $30
Добрый день. Задание Настроить импорт через кастомный шаблон. Необходимо качественно выполнить. Перенести из купонного плагина (это файл php) ДЕЙСТВУЮЩИЙ код купона (флеш-ссылки двух типов, css блок и expiry купона) в отдельный купонный ...Закрыт9 лет назад
- $8
Добрый день. Есть такое задание по Вордресс и шаблону Вордпресс-WooCommerce. Необходимо качественно выполнить. 1. В WooCommerce на странице «товар» есть важные параметры product-type и description которые пока никак не вызываются. Настроить импорт xml (плагин wp ...Закрыт9 лет назад
- $20
Добрый день. Задание Настроить импорт через кастомный шаблон. Кастомную страницу купона (флеш-ссылка) перенести из купонного плагина (трудоемко/невыполнимо? Ваш вариант?). В итоге при импорте получить 1. вызов купонного шаблона по типу купонного поста "с купонным кодом" и "без ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Проконсультируете по такому вопросу? Установлены плагины WooCommerce (добавляет магазин) и Wp all import. Настройки импорта строятся по умолчанию на базе вордпрессовской страницы шаблона записи. Как сделать чтобы по умолчанию настройки импорта строились на странице шаблона "товары" созданной ...Закрыт9 лет назад
- $50
Работающий код купонного плагина (флеш-ссылку) перенести в шаблон купона. Добавить новый css-класс купона. Настроить импорт xml в Вордпресс. Плагины advanced-custom-fields custom-post-type-ui wp-all-import.Закрыт9 лет назад
- $50
Задание кратко Перенести определенный функциональный код (флеш-ссылки) из шаблона купонного плагина в шаблон купона. Настроить импорт (xml). Ввести новый css-класс для купона. Плагины advanced-custom-fields custom-post-type-ui wp-all-import Подробности после Вашего отклика.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Здравствуйте. Настройка импорта (xml) в Вордпресс с переносом определенного кода в шаблон купона и новыми css-классами. Плагины advanced-custom-fields custom-post-type-ui wp-all-import Подробности (все четко) после Вашего отклика.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Настройка импорта в Вордпресс с переносом выборочного кода в шаблон купона и новыми css-классами (пустыми) При помощи плагинов advanced-custom-fields custom-post-type-ui wp-all-import Подробности после Вашего отклика.Закрыт9 лет назад
- $50
Настроить постинг фото Вконтакте плагином Next scripts в Вордпрессе. не постит фото. или с шаблоном конфликт или вконтакте не пропускает фото. только ссылку постит с миниатюрой.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Настроить плагин Smart Image Gallery photoshow.1.0.1 в Вордпрессе. см. скрин. есть только поиск google.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $50
В Вордпрессе присоединить поддомен к постам определенной категории.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт9 лет назад