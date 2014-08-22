Создание интернет -магазина

Ищем специалиста для создания интернет магазина tv-shop товаров. Целевая аудитория будет женщины от 20 -40 лет.Обязательный элементы сайта: главная, каталог, доставка и оплата, оптом, контакты. Асортимент товара 30-50шт. Функционал — админка и личный кабинет. В админке основное это добавление товаров и категорий (должна быть возможность добавлять в характеристики вес, размер, цвет и тд.). Личный кабинет — просмотр заказов, история, редактирование личных данных. Дизайн простой, предоставим фото и всю необходимую информацию.

Заказ будет осуществляться в двух вариантах, через минимальную регистрацию, оставить свои контакты или через заказ в один клик. Оплата будет происходить наличкой, qiwi, но возможно и на карту.

Нужна цена и сроки