Добрый день. Нужно встроить в сайт простой скрипт динамического контента - на php. Пример утмки: lp.worldclass.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign[teplye_rsya]_penoplast_3_msk+mo&utm_term=фитнес центр на юго западной Контент меняется в зависимости от ...
Нужно изменить скрипт вывода картинок в WP
Здравствуйте
Нужно изменить скрипт вывода картинок в вордпресс с timthumb на WP_Image_Editor
ожидаю умельцев кто готов реализовать
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