Нужно изменить скрипт вывода картинок в WP

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки158 просмотров

Здравствуйте

Нужно изменить скрипт вывода картинок в вордпресс с timthumb на WP_Image_Editor

ожидаю умельцев кто готов реализовать

WordPress
11 лет назад
linkovich
Сергей 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Romanlev
Роман 
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$15
1 день
Снова обратился к Роману. Как всегда все аккуратно и быстро сделал. Благодарю
Опять же поработали с Сергеем, постановка задачи, оплата и обратная связь, все на пятерку!

Заявки фрилансеров

Romanlev
Роман 
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад