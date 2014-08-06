Изменить вывод товара в магазине на PHP,есть CSS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки132 просмотра

Добрый день, необходимо сделать небольшое изменение в коде вывода товара, добавить изображение товара и оформить css. нужна возможность переключать вид вывода товаров с уже имеющегося на новый и обратно. Данная работа не займет много времени у опытного человека =)

ссылка на скрин вывода товаров сейчас - приложение стандарт.jpg

ссылка на скрин вывода товаров как нужно - приложение box.jpg

CSS Стили для 2ого Варианта уже имеются. - box.rar

Файл в котором нужно внести изменения в архиве modules.rar файл main.php

Файл вывода полной новости в которой уже выводятся картинки в описании, может пригодится show.php

Исполнителю успешно выполнившего данное задание будет предложено долгосрочное сотрудничество.

CSSPHP
11 лет назад
Vladimir1711
Владимир 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

temnykk
Кирилл 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$18
1 день
Отличный человек, знающий свое дело. Качественно выполнил заказ раньше сроков. Буду рад снова иметь дело с Кириллом. Рекомендую.
Очень хороший работодатель, терпеливый и приятный в общении человек! Задание описано корректно и доступно. Оплата быстрая. Рекомендую!

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temnykk
Кирилл 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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