Изменить вывод товара в магазине на PHP,есть CSS

Добрый день, необходимо сделать небольшое изменение в коде вывода товара, добавить изображение товара и оформить css. нужна возможность переключать вид вывода товаров с уже имеющегося на новый и обратно. Данная работа не займет много времени у опытного человека =)

ссылка на скрин вывода товаров сейчас - приложение стандарт.jpg

ссылка на скрин вывода товаров как нужно - приложение box.jpg

CSS Стили для 2ого Варианта уже имеются. - box.rar

Файл в котором нужно внести изменения в архиве modules.rar файл main.php

Файл вывода полной новости в которой уже выводятся картинки в описании, может пригодится show.php

Исполнителю успешно выполнившего данное задание будет предложено долгосрочное сотрудничество.