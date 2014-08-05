Устранить ошибку ФБ в магазине

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Закрыт10 заявок270 просмотров

Устранить не значительные ошибки ИМ на Opencartс типа

1.Виджет ФБ стал на украинском языке

Слетел.

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10 лет назад
fairi
42 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров