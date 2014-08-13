Нужно сделать скрипт для баннера

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Завершен2 заявки168 просмотров

Нужно сделать скрипт для баннера на сайт чтобы он отображался в другом языке на сайте родного языка страны в котором находится по IP-адресу должен определяться регион и показываться соответствующий баннер задание подробное в приложение

11 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

ammgena
32 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Оперативно сделал задание. Качествено и в срок Рекомендую как ответсвенного и адекватного исполнителя!!!
Все прошло быстро и гладко. Оплата мгновенна. Рекомендую заказчика к сотрудничеству!

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ammgena
32 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад