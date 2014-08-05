Установить код капчу

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки91 просмотр

Требуется добавить капчу на сайт marykay4u.ru, чтобы не могли оставить отзыв о товаре без ее введения.

11 лет назад
miya_q
Елена 
42 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

dmitry2
34 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Дмитрий выполнил работу по установки капчи в течение часа, все сделано корректно.
Все на уровне. рекомендую!

Заявки фрилансеров

dmitry2
34 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Отвалился сервис gogetlinks.net

    Был подключен сервис gogetlinks.net на сайт который сделан на WordPress Всё работало, но якобы после обновления WP до версии 3.9.1 начали выпадать ошибки! После того как добавил ссылку, отправляю запрос на проверку, выпадает ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработка сайта на wordpress

    Нужно на 2x сайтах -Убрать граватару с комментариев, заменить на обычную картинку -Убрать ссылки с комментариев, которые ссылаются на сам комментарий(время публикации коммента), -убрать ссылку ответить в комментариях -сделать так, ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Измерение сайта школы

    Изменение имеющих разделов меню на другое (как указанно на странице указанном в приложении PDF) Большое слайд шоу -«Кликабельное» – Link (как указанно на странице указанном в приложении PDF) Малое слайд ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужна срочная помощь

    На сайте под управлением CMS Joomla создаю новый раздел, делаю на него ссылку в меню, но когда на нее нажимаю - пустая страница. Не пойму почему материал не отображается, нужна срочная помощь, помогите разобраться в ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт автозапчастей (Texdoc), внесение доработок.

    сайт: http://filauto.com.ua/ Необходимо внести корректировки на сайте автозапчастей в функционал модуля Texdoc: 1. Настройка відачи результатов поиска по коду. 2.Загрузка товарных прайсов. 3.Поиск ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно сделать скрипт для баннера

    Нужно сделать скрипт для баннера на сайт чтобы он отображался в другом языке на сайте родного языка страны в котором находится по IP-адресу должен определяться регион и показываться соответствующий баннер задание подробное в приложение

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад