Устранить не значительные ошибки ИМ на Opencartс типа 1.Виджет ФБ стал на украинском языке Слетел. Поправить в админке
Установить код капчу
Требуется добавить капчу на сайт marykay4u.ru, чтобы не могли оставить отзыв о товаре без ее введения.
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