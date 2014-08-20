Написать парсер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок177 просмотров

http://kotomatrix.ru/

1. Парсер долен быть написан на PHP (версия 5.2 - 5.3)

2. Должен поддерживать допарсивание по крону.

3. Формат хранения данных - sql

4. Информация должна быть в ячейках.

5. Обязательными столбцами являются id (инкремент, первое поле) и used (пустое поле, последнее)

6. Хранение графических и других файлов локально с разделением по папкам с обязательным хранением пути до файла в БД.

7. Заголовки ячеек должны быть интуитивно понятны. Пишем латиницей.

8. Многопоточность, поддержка прокси.

9. Необходимо реализовать обрезку водного знака во время парсинга. Т.е. картинка должна сохраняться уже без него.

Парсим:

Раздел

Заголовок

Картинка

рейтинг

количество голосов

дата

PHPSQL
11 лет назад
dar0vana
Татьяна 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

morpheus_017
Данил 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад
$50
3 дня
Рекомендую как опытного и ответственного специалиста.
Все отлично, рекомендую!

Заявки фрилансеров

morpheus_017
Данил 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад