На сайте Opencart 4 языка. Нужно сделать так, чтобы при повторном посещении сайта всегда открывался русский язык, даже если при прошлом посещении был выбран другой язык (т.е. вероятно сбрасывался кэш или подобное).
Написать парсер
1. Парсер долен быть написан на PHP (версия 5.2 - 5.3)
2. Должен поддерживать допарсивание по крону.
3. Формат хранения данных - sql
4. Информация должна быть в ячейках.
5. Обязательными столбцами являются id (инкремент, первое поле) и used (пустое поле, последнее)
6. Хранение графических и других файлов локально с разделением по папкам с обязательным хранением пути до файла в БД.
7. Заголовки ячеек должны быть интуитивно понятны. Пишем латиницей.
8. Многопоточность, поддержка прокси.
9. Необходимо реализовать обрезку водного знака во время парсинга. Т.е. картинка должна сохраняться уже без него.
Парсим:
Раздел
Заголовок
Картинка
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