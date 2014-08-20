Написать парсер

http://kotomatrix.ru/

1. Парсер долен быть написан на PHP (версия 5.2 - 5.3)

2. Должен поддерживать допарсивание по крону.

3. Формат хранения данных - sql

4. Информация должна быть в ячейках.

5. Обязательными столбцами являются id (инкремент, первое поле) и used (пустое поле, последнее)

6. Хранение графических и других файлов локально с разделением по папкам с обязательным хранением пути до файла в БД.

7. Заголовки ячеек должны быть интуитивно понятны. Пишем латиницей.

8. Многопоточность, поддержка прокси.

9. Необходимо реализовать обрезку водного знака во время парсинга. Т.е. картинка должна сохраняться уже без него.

Парсим:

Раздел

Заголовок

Картинка

рейтинг

количество голосов

дата