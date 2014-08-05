Разработка калькулятора меню (заказ он-лайн)

Есть сайт на Joomla.

Нужно разработать калькулятор меню (для заказа он-лайн).

Логика работы калькулятора (со стороны администратора)

Обновление содержимого калькулятора будет посредством импорта файла Эксель через админку (все входящие данные для работы калькулятора будут в нем) . Файл будет редактироваться, соответственно и калькулятор на сайте будет обновляться исходя из файлика ексель. (пример файла во вложении)

Логика работы калькулятора (со стороны пользователя) (см. файл calcul_main.png).

Для пользователя на странице сайта отображаются вкладки меню.

По клику на вкладку разворачивается таблица, где можно ввести необходимое "кол-во". Автоматически просчитывается сумма (и высод в граммах). Сумма, грн. = Кол-во * Цена

После озаполнения необходимых вкладок пользователь оформляет заказ (см. файл calcul_2.png).

- Если человек зарегистрирован на сайте (и ввошел под своим пользователем), ему вводить свою почту не нужно, он ставит птичку возле уведомления “Отправить копию заказа на e-mail.

- Если человек не зарегистрирован, то он может ввести свой e-mail и тоже ставит птичку для отправики копии заказа.

- Если заказ делает официант (залогинился под своим аккаунтом и относится к отдельной группе пользователей), то для него обязательным полем для заполнения является только “Имя клиента”, после чего он отправляет заказ.

Каждому заказу присваивается номер заказа и дата.

(Номер заказа формируется исходя из даты и времени, если это возможно: № Заказа 20140804-1305)

Заказать и отправить: Оригинал заказа отправляется администратору ресторана на электронную почту. Заказы не сохраняются в админке сайта. Пользователь также может вписать свою почту и получить копию заказа.

Функция “Предварительный просмотр”: в новом окне открывается весь заказ.

Исходник дизайна калькулятора есть.

Примеры калькуляторов: http://kafemangal.ru/calc

http://restoran-suzanna.ru/banketnyj-kalkulyator.html

В заявках пишите стоимость и сроки разработки.