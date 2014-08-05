Разработчики мобильных приложений: WinMobile

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка75 просмотров

Требования:

● Хорошее знание С#, Windows Phone SDK;

● Опыт разработки под Windows Phone 8;

● Знакомство с HTTP, TCP, UDP протоколами;

● Знание принципов ООП и шаблонов проектирования;

● Знание протоколов и форматов - HTTP, XML, JSON;

● Понимание клиент-серверной модели взаимодействия приложений;

● Опыт разработок с использованием .Net технологий от 2-х лет;

● Знание английского языка на уровне прочтения тех. документации.

Будет плюсом:

● Знание C/C++ и умение писать нативные модули;

● Опыт работы в коммерческих проектах;

● Культура покрытия кода юнит-тестами;

● Примеры законченных приложений в Windows Phone Store, в которых принимали участие.

11 лет назад
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Тала 
41 год
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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