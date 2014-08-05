Требования: ● Знание принципов ООП и шаблонов проектирования ● Понимание особенностей мобильных платформ, используемых технологий ● Умение быстро разбираться в чужом коде ● Опыт работы в качестве Android разработчика от 2-х ...
Разработчики мобильных приложений: WinMobile
Требования:
● Хорошее знание С#, Windows Phone SDK;
● Опыт разработки под Windows Phone 8;
● Знакомство с HTTP, TCP, UDP протоколами;
● Знание принципов ООП и шаблонов проектирования;
● Знание протоколов и форматов - HTTP, XML, JSON;
● Понимание клиент-серверной модели взаимодействия приложений;
● Опыт разработок с использованием .Net технологий от 2-х лет;
● Знание английского языка на уровне прочтения тех. документации.
Будет плюсом:
● Знание C/C++ и умение писать нативные модули;
● Опыт работы в коммерческих проектах;
● Культура покрытия кода юнит-тестами;
● Примеры законченных приложений в Windows Phone Store, в которых принимали участие.
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