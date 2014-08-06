Требования: ● 2+ лет опыта в разработке программного обеспечения на платформе .NET; ● Обязателен опыт работы с C#, MS SQL; ● Понимание и практическое применение принципов ООП ● Понимание особенностей ...
Перенос магазина на Shop Script 5 на поддомен
Необходимо перенести магазин Shop Script 5 на под домен.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
● Знание принципов ООП и шаблонов проектирования ● Умение быстро разбираться в чужом коде ● Опыт работы в качестве Mac OS X разработчика ● Отличные знания Objective C и Cocoa ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Требования: ● Знание языков программирования PHP, JavaScript ● Базовое знание SQL, HTML ● Полное понимание принципов MVC ● Опыт работы в веб-проектах от 2 лет ● Понимание архитектуры веб-проектов ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
Требования: ● Хорошее знание С#, Windows Phone SDK; ● Опыт разработки под Windows Phone 8; ● Знакомство с HTTP, TCP, UDP протоколами; ● Знание принципов ООП и шаблонов проектирования; ● ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требования: ● Знание принципов ООП и шаблонов проектирования ● Понимание особенностей мобильных платформ, используемых технологий ● Умение быстро разбираться в чужом коде ● Опыт работы в качестве Android разработчика от 2-х ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Основные требования: ● Высшее техническое образование; ● Понимание принципов ООП; ● Опыт разработки под iOS (Objective C) от 2 лет; ● Опыт работы с многопоточными приложениями, понимание механизмов управления памятью на ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Есть сайт на Joomla. Нужно разработать калькулятор меню (для заказа он-лайн). Логика работы калькулятора (со стороны администратора) Обновление содержимого калькулятора будет посредством импорта файла Эксель через админку (все входящие данные ...Закрыт11 лет назад
- $100
Описание в текстовом документе. Приблизительный макет - в ПДФ. Дизайн не важен, дефолтный возможен. Минимальная разметка в HTML. Важно - умение приктутить на PHP два API: 1. Пополнение биткоинами 2. Чекер ...Закрыт11 лет назад
http://kotomatrix.ru/ 1. Парсер долен быть написан на PHP (версия 5.2 - 5.3) 2. Должен поддерживать допарсивание по крону. 3. Формат хранения данных - sql 4. Информация должна быть ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
На сайте Opencart 4 языка. Нужно сделать так, чтобы при повторном посещении сайта всегда открывался русский язык, даже если при прошлом посещении был выбран другой язык (т.е. вероятно сбрасывался кэш или подобное).Закрыт11 лет назад