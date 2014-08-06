Перенос магазина на Shop Script 5 на поддомен

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Завершен1 заявка132 просмотра

Необходимо перенести магазин Shop Script 5 на под домен.

11 лет назад
matog
Давид 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
42 отзыва

Выбранный исполнитель

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 часов назад
11 лет назад
$10
1 день
Сергей отличный специалист! Рекомендую!
Давид отличный заказчик! Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 часов назад
11 лет назад

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