Javascript Front-End (backbone) к большому порталу

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки117 просмотров

Нужно реализовать клиентскую часть большого проекта\портала автомобильной тематики в концепции one page application на JavaScript.

Разработка уже начата на Backbone, поэтому нужно отличное знание backbone или подобных фреймворков на уровне эксперта. Понимание и практическое использование long-pool и websocket, RESTful сервисов.

Уверенное владение версткой HTML5/CSS3.

Нужен ответственный, грамотный и опытный исполнитель.

Присылайте ваше портфолию проектов га backbone/javascript и резюме

HTMLJavaScript
11 лет назад
artrout
Артем 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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