Javascript Front-End (backbone) к большому порталу

Имеется карточка товара http://test.alfatesting.ru/component/jshopping/product/view/1/1.html?Itemid=0 1. Если выводим атрибут без изображения, то все нормально выводится, если прикрепляем изображение к атрибуту, то выводится лишь одно изображение, а само название атрибута не выводится ( http://joxi.ru/v0uEU_3JTJAuVIwuNJs ) ...