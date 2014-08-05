Модуль быстрой покупки: После добавления товара в корзину, пользователю предлагается в неё перейти. В корзине пользователь видит следующее: - Таблицу с товарами (как есть) - ...
Javascript Front-End (backbone) к большому порталу
Нужно реализовать клиентскую часть большого проекта\портала автомобильной тематики в концепции one page application на JavaScript.
Разработка уже начата на Backbone, поэтому нужно отличное знание backbone или подобных фреймворков на уровне эксперта. Понимание и практическое использование long-pool и websocket, RESTful сервисов.
Уверенное владение версткой HTML5/CSS3.
Нужен ответственный, грамотный и опытный исполнитель.
Присылайте ваше портфолию проектов га backbone/javascript и резюме
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