Получить данные с сайта. данные в формате json. вывести данные на страницу. Хочу получить: скрипт на php Скрипт должен работать с PHP/5.3.13 Не использовать фреймворки и не стандартные библиотеки. Результат ...
Система бронирования ЖД билетов
Необходимо написать модуль бронирования ЖД билетов, подгрузка информации с любых сторонних ресурсов (вокзалы, города и т.п.).
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