Здравствуйте,необходимо изменить форму описания товара .Скрины прилагаю
Калькулятор
Необходимо создать подобный калькулятор http://joxi.ru/abDhU4wyTJDeAmN7kXo, для расчёта агентских с управлением из админ панели.
Ползунки 2:
1. Сумма по сберегательному договору
2. Процент по агентскому договору
И установить здесь http://cemifi.ru/agentam
и настройки в админ панеле
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