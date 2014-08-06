Калькулятор

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Необходимо создать подобный калькулятор http://joxi.ru/abDhU4wyTJDeAmN7kXo, для расчёта агентских с управлением из админ панели.

Ползунки 2:

1. Сумма по сберегательному договору

2. Процент по агентскому договору

И установить здесь http://cemifi.ru/agentam

и настройки в админ панеле

11 лет назад
davydov2010
Дмитрий 
58 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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