Изменение формы описания товара в Opencart

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Закрыт4 заявки109 просмотров

Здравствуйте,необходимо изменить форму описания товара .Скрины прилагаю

Opencart
11 лет назад
trando
Сергей 
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров