СРОЧНО: Добавить функционал JavaScript

Здравствуйте.

Есть html файл, который выглядит вот так:

http://hkar.ru/uJVZ

Нужно сделать чтобы выглядел вот так + добавить функционал JavaScript:

http://hkar.ru/uJVr

Какой именно функционал нужно добавить и как это делать (ТЗ):

https://cloud.mail.ru/public/da7e4737b9b6/TZ-verstalshiky_Part%202%20-%20JS%20func.txt

Сколько времени нужно и сколько денег?