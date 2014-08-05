На нашем сайте имеется конструктор, он уже устарел и требует доработки. Но так как сейчас решили переделать принцип работы пользователя с конструктором, решено сделать новый. Что бы он мог работать как на мобильных устройствах, так ...
СРОЧНО: Добавить функционал JavaScript
Здравствуйте.
Есть html файл, который выглядит вот так:
Нужно сделать чтобы выглядел вот так + добавить функционал JavaScript:
Какой именно функционал нужно добавить и как это делать (ТЗ):
https://cloud.mail.ru/public/da7e4737b9b6/TZ-verstalshiky_Part%202%20-%20JS%20func.txt
Сколько времени нужно и сколько денег?
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