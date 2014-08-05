Внесение корректировок в YML файл сайта на MODX

Есть несколько заданий по корректировке файла YML и его выгрузки для сайта www.myshellac.ru

Во вложении подробное описание. Нужна будет так же консультация. Планируется перспективное сотрудничество(периодически появляются новые задачи)

Просьба указывать за сколько вы готовы будете сделать данное задание.

Спасибо.