мой личный ящик на mail.ru в конкретной папке около 2000 писем от поставщиков. требуется "вытащить" быстро все контактные адреса почты. лучше всего экспорт в эксель можно ли это сделать
Внесение корректировок в YML файл сайта на MODX
Есть несколько заданий по корректировке файла YML и его выгрузки для сайта www.myshellac.ru
Во вложении подробное описание. Нужна будет так же консультация. Планируется перспективное сотрудничество(периодически появляются новые задачи)
Просьба указывать за сколько вы готовы будете сделать данное задание.
Спасибо.
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