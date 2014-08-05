Внесение корректировок в YML файл сайта на MODX

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок148 просмотров

Есть несколько заданий по корректировке файла YML и его выгрузки для сайта www.myshellac.ru

Во вложении подробное описание. Нужна будет так же консультация. Планируется перспективное сотрудничество(периодически появляются новые задачи)

Просьба указывать за сколько вы готовы будете сделать данное задание.

Спасибо.

MODX
11 лет назад
Tataevd
Данила 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров