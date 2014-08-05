ПО для сбора адресов из email

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Закрыт13 заявок315 просмотров

мой личный ящик на mail.ru

в конкретной папке около 2000 писем от поставщиков.

требуется "вытащить" быстро все контактные адреса почты.

лучше всего экспорт в эксель

можно ли это сделать

11 лет назад
Innox
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров