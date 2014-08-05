Есть несколько заданий по корректировке файла YML и его выгрузки для сайта www.myshellac.ru Во вложении подробное описание. Нужна будет так же консультация. Планируется перспективное сотрудничество(периодически появляются новые задачи) Просьба указывать за сколько вы ...
Доделать одно-страничный сайт на WORDPRESS
Существует сайт, функционал простейший, у сайта одна страницы, написан на WP.
Фрилансер, который его делал куда-то исчез, когда осталось закончить 10% работы.
Требуется доделать:
1) Главное меню (при клике на пункт меню эта же страница прокручивается до нужного места)
2) Сделать форму заявки обратного звонка (приходит на e-mail)
3) Доделать форму отправки сообщения с сайта
4) Доделать слайдер, чтобы при клике на логотип клиента всплывало окно с отзывом.
5) Внести небольшие изменения по css и вёрстке.
Просьба обращаться только специалистов по WORDPRESS.
Собеседование по скайпу.
Требуется хороший специалист, возможно постоянное сотрудничество.
P.S. Так же будет очень хорошо, если вы сможете взяться и за второй наш текущий проект: http://www.weblancer.net/projects/619889.html
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