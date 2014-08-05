Доделать одно-страничный сайт на WORDPRESS

Существует сайт, функционал простейший, у сайта одна страницы, написан на WP.

Фрилансер, который его делал куда-то исчез, когда осталось закончить 10% работы.

Требуется доделать:

1) Главное меню (при клике на пункт меню эта же страница прокручивается до нужного места)

2) Сделать форму заявки обратного звонка (приходит на e-mail)

3) Доделать форму отправки сообщения с сайта

4) Доделать слайдер, чтобы при клике на логотип клиента всплывало окно с отзывом.

5) Внести небольшие изменения по css и вёрстке.

Просьба обращаться только специалистов по WORDPRESS.

Собеседование по скайпу.

Требуется хороший специалист, возможно постоянное сотрудничество.

P.S. Так же будет очень хорошо, если вы сможете взяться и за второй наш текущий проект: http://www.weblancer.net/projects/619889.html