Не работает Ignite Gallery 3.2.8

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Закрыт1 заявка100 просмотров

Не работает lightbox компонента Ignite Gallery 3.2.8. Надо исправить.

11 лет назад
weblancer1986
Дима 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров