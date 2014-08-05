Сайт-пирамида на Worpress или Joomla

Данный проект уже частично реализован на Worpress нужно его закончить.

Нужно реализовать на Worpress следующую задачу:

Сайт создается для трёх типов посетителей: Директор, Консультанты и Кандидаты.

На изначальном сайте указаны все контакты Директора.

Консультант имеет возможность зайти и нажать незаметную маленькую кнопку «Создать сайт».

Он попадает на так называемую страницу создания персонального сайта. На этой странице Консультант заполняет форму с полями, имя, e-mail, телефон, адрес, фото (аватар) и прочие контакты. В результате Консультант нажимает ГОТОВО и у него получается такой же точно сайт как и у Директора, но он отличается только страницей Контакты, которая уже содержит данные этого самого Консультанта.

То есть если сайт директора имел адрес www.sait.ru — то сайт Консультанта доступен по специальной ссылке, например www.sait.ru/vasyliy — на котором в странице контакты отображаются данные этого консультанта Василия.

Для чего всё это делается:

В дальнейшем Консультанты будут привлекать на свои созданные сайты типа sait.ru/vasyliy различных Кандидатов. Кандидат будет заполнять форму на странице Регистрация. Данные заполненные Кандидатом будут приходит Консультанту, с чьего персонального сайта была отправлена форма регистрации.

Если форма регистрации будет заполнена на основном сайте Директора, то данные будут приходить Директору.

Требуется хороший специалист, возможно постоянное сотрудничество.