Есть несколько заданий по корректировке файла YML и его выгрузки для сайта www.myshellac.ru Во вложении подробное описание. Нужна будет так же консультация. Планируется перспективное сотрудничество(периодически появляются новые задачи) Просьба указывать за сколько вы ...
Сайт-пирамида на Worpress или Joomla
Данный проект уже частично реализован на Worpress нужно его закончить.
Нужно реализовать на Worpress следующую задачу:
Сайт создается для трёх типов посетителей: Директор, Консультанты и Кандидаты.
На изначальном сайте указаны все контакты Директора.
Консультант имеет возможность зайти и нажать незаметную маленькую кнопку «Создать сайт».
Он попадает на так называемую страницу создания персонального сайта. На этой странице Консультант заполняет форму с полями, имя, e-mail, телефон, адрес, фото (аватар) и прочие контакты. В результате Консультант нажимает ГОТОВО и у него получается такой же точно сайт как и у Директора, но он отличается только страницей Контакты, которая уже содержит данные этого самого Консультанта.
То есть если сайт директора имел адрес www.sait.ru — то сайт Консультанта доступен по специальной ссылке, например www.sait.ru/vasyliy — на котором в странице контакты отображаются данные этого консультанта Василия.
Для чего всё это делается:
В дальнейшем Консультанты будут привлекать на свои созданные сайты типа sait.ru/vasyliy различных Кандидатов. Кандидат будет заполнять форму на странице Регистрация. Данные заполненные Кандидатом будут приходит Консультанту, с чьего персонального сайта была отправлена форма регистрации.
Если форма регистрации будет заполнена на основном сайте Директора, то данные будут приходить Директору.
Требуется хороший специалист, возможно постоянное сотрудничество.
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