dinosmike

Михаил Крылов dinosmike

 
40 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Руководитель проектов web-студии

Ищу толковых людей для периодического или постоянного сотрудничества, нужны php-программисты, верстальщики, графические дизайнеры.

PHP

  • Ре-дизайн главной страницы сайта

    $100

    Имеется сайт. Нужно сделать ре-дизайн главной страницы в соответствии с заданием. Макет страницы в PSD по-слойно будет предоставлен. Собеседование по скайпу. Задачи: 1) При открытии сайта на маленьком экране пользователь видит только самую верхушку сайта, которая имеет очень ...

    Дизайн главной страницы
    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Гугл-карта с обозначением точек

    Необходимо сделать карту с обозначением точек/адресов, где требуются детские площадки, на сайте одного общественного движения, www.ploshadki-detam.kz (CMS Drupal) Пример как это может выглядеть http://www.playgroundaroundthecorner.it/en/ Делать нужно на картах-Гугл Принцип работы: заказчик предоставляет данные по адресам, где нужна детская ...

    JoomlaDrupal
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать код и сверстать Сайт-Пирамиду

    Необходимо написать код и сверстать сайт по готовому макету. Платформа для разработки может быть Wordpress или Joomla. Внимательно изучите макеты по ссылке: http://imperiauspeha.com/maket/ там 4 страницы. Вот пояснение: Сайт создается для трёх типов посетителей: Директор, Консультанты и Кандидаты. На изначальном сайте указаны ...

    WordPressJoomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сайт-пирамида на Worpress или Joomla

    Данный проект уже частично реализован на Worpress нужно его закончить. Нужно реализовать на Worpress следующую задачу: Сайт создается для трёх типов посетителей: Директор, Консультанты и Кандидаты. На изначальном сайте указаны все контакты Директора. Консультант имеет возможность зайти и нажать ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доделать одно-страничный сайт на WORDPRESS

    Существует сайт, функционал простейший, у сайта одна страницы, написан на WP. Фрилансер, который его делал куда-то исчез, когда осталось закончить 10% работы. Требуется доделать: 1) Главное меню (при клике на пункт меню эта же страница прокручивается до ...

    WordPressСайт на WordPressHTMLCSS
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сайт - пирамида

    Существует сайт-одностраничник, три страницы всего: 1) Главная 2) Контакты 3) Регистрация. Еще есть кнопка "Создать сайт". Наполнение, дизайн и верстку сделают наши сотрудники. Требуется человек, который сделает следующее: Сайт создается для трёх типов посетителей: Директор, Консультанты и Кандидаты. На изначальном сайте указаны все ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка электронной формы заявки

    Есть сайт на Joomla. Задача: создать страницу с формой заявки, пример в приложении. Информация собранная с анкеты участника приходит на е-маил в виде excel-файла. Оформление на CSS сделаю сам. Ищу человека готового сделать это. Возможно постоянное ...

    CSSJoomlaСайт на Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад