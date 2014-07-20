Имеется сайт. Нужно сделать ре-дизайн главной страницы в соответствии с заданием. Макет страницы в PSD по-слойно будет предоставлен. Собеседование по скайпу. Задачи: 1) При открытии сайта на маленьком экране пользователь видит только самую верхушку сайта, которая имеет очень ...
Ищу толковых людей для периодического или постоянного сотрудничества, нужны php-программисты, верстальщики, графические дизайнеры.
- $100Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт9 лет назад
- $130
Имеется игровое приложение, задача разработать 30 иконок достижений игрока, стиль плоский, два цвета. Собеседование в скайпе.Иконки и Пиксель-арт9 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать карту с обозначением точек/адресов, где требуются детские площадки, на сайте одного общественного движения, www.ploshadki-detam.kz (CMS Drupal) Пример как это может выглядеть http://www.playgroundaroundthecorner.it/en/ Делать нужно на картах-Гугл Принцип работы: заказчик предоставляет данные по адресам, где нужна детская ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо написать код и сверстать сайт по готовому макету. Платформа для разработки может быть Wordpress или Joomla. Внимательно изучите макеты по ссылке: http://imperiauspeha.com/maket/ там 4 страницы. Вот пояснение: Сайт создается для трёх типов посетителей: Директор, Консультанты и Кандидаты. На изначальном сайте указаны ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Данный проект уже частично реализован на Worpress нужно его закончить. Нужно реализовать на Worpress следующую задачу: Сайт создается для трёх типов посетителей: Директор, Консультанты и Кандидаты. На изначальном сайте указаны все контакты Директора. Консультант имеет возможность зайти и нажать ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Существует сайт, функционал простейший, у сайта одна страницы, написан на WP. Фрилансер, который его делал куда-то исчез, когда осталось закончить 10% работы. Требуется доделать: 1) Главное меню (при клике на пункт меню эта же страница прокручивается до ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт9 лет назад
Существует сайт-одностраничник, три страницы всего: 1) Главная 2) Контакты 3) Регистрация. Еще есть кнопка "Создать сайт". Наполнение, дизайн и верстку сделают наши сотрудники. Требуется человек, который сделает следующее: Сайт создается для трёх типов посетителей: Директор, Консультанты и Кандидаты. На изначальном сайте указаны все ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть сайт на Joomla. Задача: создать страницу с формой заявки, пример в приложении. Информация собранная с анкеты участника приходит на е-маил в виде excel-файла. Оформление на CSS сделаю сам. Ищу человека готового сделать это. Возможно постоянное ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад