Необходимо написать код и сверстать сайт по готовому макету. Платформа для разработки может быть Wordpress или Joomla. Внимательно изучите макеты по ссылке: http://imperiauspeha.com/maket/ там 4 страницы. Вот пояснение: Сайт создается для трёх типов посетителей: Директор, Консультанты и Кандидаты. На изначальном сайте указаны ...