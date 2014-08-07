Для TinyMCE в modx, нужно разработать кнопку для добавления картинки, НО не просто что бы она вставлялась, а вида я думаю меня понятно
Написать код и сверстать Сайт-Пирамиду
Необходимо написать код и сверстать сайт по готовому макету.
Платформа для разработки может быть Wordpress или Joomla.
Внимательно изучите макеты по ссылке:
http://imperiauspeha.com/maket/
там 4 страницы.
Вот пояснение:
Сайт создается для трёх типов посетителей: Директор, Консультанты и Кандидаты.
На изначальном сайте указаны все контакты Директора.
Консультант имеет возможность зайти и нажать незаметную маленькую кнопку «Создать сайт».
Он попадает на так называемую страницу создания персонального сайта. На этой странице Консультант заполняет форму с полями, имя, e-mail, телефон, адрес, фото (аватар) и прочие контакты. В результате Консультант нажимает ГОТОВО и у него получается такой же точно сайт как и у Директора, но он отличается только страницей Контакты, которая уже содержит данные этого самого Консультанта.
То есть если сайт директора имел адрес www.sait.ru — то сайт Консультанта доступен по специальной ссылке, например www.sait.ru/vasyliy — на котором в странице контакты отображаются данные этого консультанта Василия.
Для чего всё это делается:
В дальнейшем Консультанты будут привлекать на свои созданные сайты типа sait.ru/vasyliy различных Кандидатов. Кандидат будет заполнять форму на странице Регистрация. Данные заполненные Кандидатом будут приходит Консультанту, с чьего персонального сайта была отправлена форма регистрации.
Если форма регистрации будет заполнена на основном сайте Директора, то данные будут приходить Директору.
Цену обсудим после собеседования по скайпу.
Кто сделает этот сайт, сразу получит еще ряд проектов, которые стоят в очереди.
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