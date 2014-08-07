Доработка и корректировка PHP-скрипта (CMS)

Всем доброго времени суток!

Есть следующая задача:

Есть в наличии готовый PHP-скрипт с открытым кодом (биржа покупки\продажи ссылок) нуждающийся в корректировке некоторых функций, а также внедрения дополнительных систем оплат и отладки их работы.

Требуется проверить скрипт на безопасность (наличие вредоносного ПО и возможность взлома).

Скрипт имеет клиентскую часть и административную часть.

Ищем специалиста по профилю, оставляйте заявки будем обсуждать Т.З.