Доработка и корректировка PHP-скрипта (CMS)

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  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки154 просмотра

Всем доброго времени суток!

Есть следующая задача:

Есть в наличии готовый PHP-скрипт с открытым кодом (биржа покупки\продажи ссылок) нуждающийся в корректировке некоторых функций, а также внедрения дополнительных систем оплат и отладки их работы.

Требуется проверить скрипт на безопасность (наличие вредоносного ПО и возможность взлома).

Скрипт имеет клиентскую часть и административную часть.

Ищем специалиста по профилю, оставляйте заявки будем обсуждать Т.З.

PHP
11 лет назад
mpartner
49 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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