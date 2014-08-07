Для TinyMCE в modx, нужно разработать кнопку для добавления картинки, НО не просто что бы она вставлялась, а вида я думаю меня понятно
Нужна фотогалерея для сайта на DLE
Добрый день. Сайт на cms dle.
Надо решить проблему с добавлением большого кол-ва фото в статьи:
Если вставлять их одно за другим на всю ширину сайта, посетителям придется много скроллить. Приходится вручную уменьшать фотки, делать табличку и в нее вставлять — много времени уходит, нужна какая-то галерея.
пример статьи с фотками http://remont-volot.ru/93-potolok-na-kuhne.html
P.S. нравится галерея NExtGen Gallery на вордпрессе http://handhook.ru/massazh-golovy/ (пример как выглядят фотки), хотелось бы что-то вроде этого.
Если справитесь, , будет еще несколько задач.
В комменты пишите, есть ли готовое решение (модул-хак), делали ли похожую задачу, бюджет и сроки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте уважаемые программисты! Нам необходимо сделать несколько 2-3 грабера для полного копирования с интернет-магазинов их наименований товаров. И произвести само копирование в полном объеме. Нужно будет скопировать категорию товаров, ...Завершен11 лет назад
Всем доброго времени суток, нужно сделать фильтры на товары как на сайте:http://santehnika-tut.ru От вас стоимость и сроки. С уважением Дмитрий.Завершен11 лет назад
- $50
http://otd-lab.ru/service/kalkulyator-strahovogo-stazha-onlayn-dlya-bolnichnogo-lista Нужно сделать аналогичный калькулятор ПОД КЛЮЧ Формулы и прочее вам нужно взять из готовых скриптов по этой теме или вычитать самому (российское законодательство) Правильность работы калькулятора обосновать на примере ...Завершен11 лет назад
- $150
1. Организовать стабильную работу плеера во всех браузерах. (воспроизведение с внешних ссылок и с файлов на хостинге, а так же корректная работа гр. волны). 2. Сделать полноценное отображение графической волны. (сейчас волна заканчивается, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо прописать коды, чтобы уже прорисованная карта на готовом сайте, была кликабельнойВеб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужен php парсер сайта, с использованием прокси, с занесением в базу mysql в виде связанных таблиц. Бюджет 3 т.р.Веб-программирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Интеграция верстки (сайт визитка) на CMS DiafanЗакрыт11 лет назад
Your browser does not support the video tag. есть такой код, не работает автоплей в мобильном браузере Chrome и мобильном Сафари (Foxy), нужен костыль на JavaScript либо вменяемый метод который будет работать ...Закрыт11 лет назад
Приветствую! Необходимо написать относительно простой скрипт, который при помощи VK API займется анализом общедоступных данных. Никакого криминала, спама и прочей мерзости. Только анализ. Бюджет обсуждается. ...Закрыт11 лет назад