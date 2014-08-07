Нужна фотогалерея для сайта на DLE

Добрый день. Сайт на cms dle.

Надо решить проблему с добавлением большого кол-ва фото в статьи:

Если вставлять их одно за другим на всю ширину сайта, посетителям придется много скроллить. Приходится вручную уменьшать фотки, делать табличку и в нее вставлять — много времени уходит, нужна какая-то галерея.

пример статьи с фотками http://remont-volot.ru/93-potolok-na-kuhne.html

P.S. нравится галерея NExtGen Gallery на вордпрессе http://handhook.ru/massazh-golovy/ (пример как выглядят фотки), хотелось бы что-то вроде этого.

Если справитесь, , будет еще несколько задач.

В комменты пишите, есть ли готовое решение (модул-хак), делали ли похожую задачу, бюджет и сроки.