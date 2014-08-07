Есть проекты. Нужны доработки по мелочам и не только. Знаю что нужно делать, но не хватает времени. Нужен помощник, которому смогу передать часть работ. От вас - опыт, ожидания.
Простой скрипт для работы с VK API (не спам)
Приветствую!
Необходимо написать относительно простой скрипт, который при помощи VK API займется анализом общедоступных данных. Никакого криминала, спама и прочей мерзости. Только анализ.
Бюджет обсуждается.
Просьба людей, незнакомых с API VK не беспокоить.
Скайп - vg.abrisart
Спасибо!
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