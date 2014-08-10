Задачи знающему API Facebook и API Twitter

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки165 просмотров

Здравствуйте, ищу человека который сможет реализовать возможность оставлять записи на стене Facebook либо Twitter из моего сайта, с последующим редиректом на другой сайт. Подробности будем обсуждать с исполнителем. В заявке указывайте сроки и цену.

11 лет назад
DRI_2014
Руслан 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

VolkOFF_new
Иван 
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$50
1 день
Хороший исполнитель. Советую
Все отлично, четкая задача, оплата по факту.

Заявки фрилансеров

VolkOFF_new
Иван 
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад