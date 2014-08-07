Доработка флеш плеера

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки137 просмотров

Есть флеш видео плеер, написан на ActionScript 2.0, нужна доработка рекламного модуля, то есть вывод рекламы поверх проигрывания контента.

Все подробности при переписке.

11 лет назад
verefov
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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