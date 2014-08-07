Опыт работы: от 2х лет. Требования: - Опыт веб-разработки от одного года, программирования – не менее двух лет. ...
Доработка флеш плеера
Есть флеш видео плеер, написан на ActionScript 2.0, нужна доработка рекламного модуля, то есть вывод рекламы поверх проигрывания контента.
Все подробности при переписке.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходимо сделать имопорт тегов в посты для Wordpress Есть txt файл с данными - фраза и URL: ------------- замена воздушного фильтра шкода октавия а5 фильтр на а5 шкоду ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
требуется написать парсер нескольких автомобильных сайтов. RST и Auto.ria.ua. Результаты сохранять в базеВеб-программирование16 заявокЗакрыт11 лет назад
wow-calendar.ru На сайте нужно поправить мелкие недочеты (магазин VirtueMart2): 1. Корзина на основе плагина OnePage Checkout не принимает файлы от клиентов сайта - этот плагин оказался не совместим с плагином загрузки ...Закрыт11 лет назад
- $10
Нужно помочь интегрировать рассылку на смартреспондере с регистрацией на сайте. Сайт написан на phpЗавершен11 лет назад
Требуется доработать сайт и наполнить его тестовыми ( произвольными материалами). Подробнее о списке задач и ссылку на сайт в личку. Пишите кто хорошо умеет работать с различными модулями и т.дВеб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Ищем специалиста по фронтэнду и паралаксам в частности. По проектно. Наличие портфолио обязательно.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый, нужен простой php скрипт, после выполнения вывод чего и сколько обработали. Указывайте стоимость и сроки.Веб-программирование10 заявокЗакрыт11 лет назад
Имеется скрипт, работающий по Крону, перестал работать. Написан сторонним программистом, с которым утеряна связь. Используется PHP, используются 2 сторонних xml файла, на других хостингах. Скрипт сравнивает коды товара производителя и прописывает количество в базу данных. ...Завершен11 лет назад
Необходимо написать парсер цен для сайта-каталога систем безопасности (камеры видеонаблюдения, охранная сигнализация и т.д.). Он должен будет анализировать стоимость соответствующего оборудования на сайтах http://videoglaz.ru/, http://www.aktivsb.ru/, http://yumtrade.ru/ и ряде других. В идеале ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад