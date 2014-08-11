Синхронизация XML на стороннем сайте с базой

Имеется скрипт, работающий по Крону, перестал работать. Написан сторонним программистом, с которым утеряна связь. Используется PHP, используются 2 сторонних xml файла, на других хостингах. Скрипт сравнивает коды товара производителя и прописывает количество в базу данных. Нужно найти ошибку и исправить, чтобы все работало. ХМЛ файлы доступны без пароля.

текст скрипта предоставлю для ознакомления.

Работаю только с опытными фрилансерами, имеющими регистрацию в системе в течение продолжительного срока, с положительными отзывами.