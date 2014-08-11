Синхронизация XML на стороннем сайте с базой

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок139 просмотров

Имеется скрипт, работающий по Крону, перестал работать. Написан сторонним программистом, с которым утеряна связь. Используется PHP, используются 2 сторонних xml файла, на других хостингах. Скрипт сравнивает коды товара производителя и прописывает количество в базу данных. Нужно найти ошибку и исправить, чтобы все работало. ХМЛ файлы доступны без пароля.

текст скрипта предоставлю для ознакомления.

Работаю только с опытными фрилансерами, имеющими регистрацию в системе в течение продолжительного срока, с положительными отзывами.

PHP
11 лет назад
aleksei_dudin
Алексей 
52 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Ofigenski
Сергей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва
11 лет назад
$1
1 день
Был удивительно поражен скоростью работы, все было сделано раньше, чем планировалось. Без труда были найдены и устранены ошибки, все отлично заработало, рекомендую пользоваться без сомнений,профессионально и быстро. Цена проекта 30 уе.
Идеальный вариант заказчика! Корректная во всех отношениях постановка задачи, что особенно радует в наше время. Адекватное и дружелюбное общение в процессе исполнения. По итогам хочется продолжить работу, сотрудничество. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Ofigenski
Сергей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва
11 лет назад