Исправить ошибку в Друпале

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки119 просмотров

При переходе на сайт http://kartiniopt.ru/ в футуре есть ошибка, и при попытке залогинится как пользователь (можно ввести любые данные, ошибка одинаковая), ну и при регистрации та же ошибка.

Цена и сроки ?

11 лет назад
maxlivemax
Максим 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров