Доброго времени суток! Требуется привести плагин Highcharts в такой вид: - тип графика Areaspline chart - по оси Y - Визитки и Заявки - по оси ...
Доработать несколько моментов (корзина итп)
Сайт на Vamshop.
- нужно доработать корзину
- исправить 1 баг при оформлении заказа
Подробности - по почте.
Выбранный исполнитель
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