Доработать несколько моментов (корзина итп)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки167 просмотров

Сайт на Vamshop.

- нужно доработать корзину

- исправить 1 баг при оформлении заказа

Подробности - по почте.

11 лет назад
yurkspb
Андрей 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

temnykk
Кирилл 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$35
5 дней
Все было сделано в срок, качественно и с проявлением разумной инициативы)
Работа интересная. Задание понятное и точное. Оплата быстрая и полная. Отношение - с пониманием. Не сотрудничество, а удовольствие. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

temnykk
Кирилл 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад