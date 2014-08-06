Доброго времени суток! Требуется привести плагин Highcharts в такой вид: - тип графика Areaspline chart - по оси Y - Визитки и Заявки - по оси ...
Ускорить загрузку сайта
Есть сайт http://stt162.vsayte.myjino.ru/ на PHP без движка, баннер и внутренние карточки товаров (например http://stt162.vsayte.myjino.ru/technics/hidromek/backhoe-loaders/hmk102b ) очень долго грузятся! Можно как-то оптимизировать или переписать скрипты чтобы грузилось быстрее?
На сколько реально улучшить загрузку карточки товара и баннера?
Цену предлагайте, указал абстрактную.
Заявки фрилансеров
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