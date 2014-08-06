Допиливание Roundcube Webmail

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Закрыт1 заявка143 просмотра

День добрый.

Есть почтовый сервер Roundcube Webmail 0.8.5 http://mail.mart.ru/

Что сделать:

1. Обновить до последней версии http://roundcube.net/

2. Добавить функционал восстановления пароля по смс, для этого необходимо что бы после авторизации пользователя система каждый раз, пока клиент не оставит свой номер, ненавязчиво спрашивала не хочет ли пользователь для безопасности привязать свой телефон к почте (как в гмайле и аналогичных почтовых сервисах).

3. Использовать маску на ввод номера мобильного телефона и смс шлюз https://www.bytehand.com

4. При восстановлении пароля высылать на привязанный номер смс с кодом, после ввода которого выдавать форму изменения пароля.

Опыт работы с Roundcube и смс шлюзами приветствуется. Предоплата 30-50% вебмани, киви, ЯД. Выбираю исполнителя, оставляю отзыв.

Спасибо.

11 лет назад
mr_Endrew
Андрей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров

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