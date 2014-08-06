Есть несколько заданий по корректировке файла YML и его выгрузки для сайта www.myshellac.ru Во вложении подробное описание. Нужна будет так же консультация. Планируется перспективное сотрудничество(периодически появляются новые задачи) Просьба указывать за сколько вы ...
Допиливание Roundcube Webmail
День добрый.
Есть почтовый сервер Roundcube Webmail 0.8.5 http://mail.mart.ru/
Что сделать:
1. Обновить до последней версии http://roundcube.net/
2. Добавить функционал восстановления пароля по смс, для этого необходимо что бы после авторизации пользователя система каждый раз, пока клиент не оставит свой номер, ненавязчиво спрашивала не хочет ли пользователь для безопасности привязать свой телефон к почте (как в гмайле и аналогичных почтовых сервисах).
3. Использовать маску на ввод номера мобильного телефона и смс шлюз https://www.bytehand.com
4. При восстановлении пароля высылать на привязанный номер смс с кодом, после ввода которого выдавать форму изменения пароля.
Опыт работы с Roundcube и смс шлюзами приветствуется. Предоплата 30-50% вебмани, киви, ЯД. Выбираю исполнителя, оставляю отзыв.
Спасибо.
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