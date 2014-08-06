Сайт на друпал - прикрутить систему оплаты

На сайте объявлений http://rabota.dialogpress.ru есть несколько платных услуг. Так за деньги можно:

+ Сделать VIP (показ в специальном блоке).

+ Выделить цветом.

+ Поднять вверх списка.

Соответственно, нужно прикрутить систему оплаты. В нашем случае Z-payment.

После чего нужно будет сделать так, чтобы при размещении объявления появлялись соответствующие предложения платных услуг с возможностью сразу же и оплатить, без лишних телодвижений и щелчков.

Требуется человек, умеющий обращаться с drupal 7.

Дальнейший разговор будет с тем, кто укажет стоимость и сроки.