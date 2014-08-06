Калькулятор порезки металла

Есть несколько заданий по корректировке файла YML и его выгрузки для сайта www.myshellac.ru Во вложении подробное описание. Нужна будет так же консультация. Планируется перспективное сотрудничество(периодически появляются новые задачи) Просьба указывать за сколько вы ...