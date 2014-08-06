Создание формы ввода новой статьи

Добрый день! Необходимо создать форму ввода новой статьи для кулинарного сайта с самостоятельно собранным движком, которая будет идентична форме ввода на следующем сайте – www.povarenok.ru/recipes/ (таблицы категорий, субкатегорий, назначения блюд и т.д. уже созданы)(для того чтобы посмотреть форму необходимо войти на сайт)... однако в отличие от данной, созданная форма в своем коде должна содержать теги микроразметки, которые указаны на сайте яндекса (http://help.yandex.ru/webmaster/supported-schemas/recipe.xml).