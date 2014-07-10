Anderson555

Томас Андерсон Anderson555

 
37 летРумыния/Брашов
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Корректировка формы

    Есть форма ввода статьи для кулинарного сайта. На данный момент при попытке добавки статьи все нормально работает, кроме только лишь того, что в рецепт добавляются не те ингредиенты, которые ты прописывал, а какие-то другие ингредиенты, ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание формы ввода новой статьи

    Добрый день! Необходимо создать форму ввода новой статьи для кулинарного сайта с самостоятельно собранным движком, которая будет идентична форме ввода на следующем сайте – www.povarenok.ru/recipes/ (таблицы категорий, субкатегорий, назначения блюд и т.д. уже созданы)(для ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание формы ввода новой статьи

    $100

    Добрый день! Необходимо создать форму ввода новой статьи для кулинарного сайта с самостоятельно собранным движком, которая будет идентична форме ввода на следующем сайте - http://www.povarenok.ru/recipes/add/ (для того чтобы посмотреть форму необходимо войти на сайт)

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад