Anderson555

Есть форма ввода статьи для кулинарного сайта. На данный момент при попытке добавки статьи все нормально работает, кроме только лишь того, что в рецепт добавляются не те ингредиенты, которые ты прописывал, а какие-то другие ингредиенты, ...
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Необходимо создать форму ввода новой статьи для кулинарного сайта с самостоятельно собранным движком, которая будет идентична форме ввода на следующем сайте – www.povarenok.ru/recipes/ (таблицы категорий, субкатегорий, назначения блюд и т.д. уже созданы)(для ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Добрый день! Необходимо создать форму ввода новой статьи для кулинарного сайта с самостоятельно собранным движком, которая будет идентична форме ввода на следующем сайте - http://www.povarenok.ru/recipes/add/ (для того чтобы посмотреть форму необходимо войти на сайт)Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад