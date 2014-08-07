Парсер цен для каталога

Необходимо написать парсер цен для сайта-каталога систем безопасности (камеры видеонаблюдения, охранная сигнализация и т.д.). Он должен будет анализировать стоимость соответствующего оборудования на сайтах http://videoglaz.ru/, http://www.aktivsb.ru/, http://yumtrade.ru/ и ряде других.

В идеале - интегрировать его с сайтом-каталогом, чтобы цены на нем менялись автоматически, в зависимости от изменения стоимости оборудования на сайтах-донорах.

Более подробно задача будет обсуждаться с успешным кандидатом.