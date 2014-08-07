Срочно нужно исправить ошибки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок125 просмотров

http://flior.ru/

Нужно срочно исправить ошибки в красной рамке. Сегодня.

11 лет назад
priolymik
Сергей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 часов назад
11 лет назад
$9
1 день
работа выполнена. Претензий нет.
Отличный заказчик! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 часов назад
11 лет назад