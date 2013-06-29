aleksei_dudin

Планирую покупку шаблона Templates Monster #50747 В шаблоне есть частичная русификация, требуется настроить до конца. Нужен спец по ПрестаШоп для настройки под ключ. Дополнительные полезные фишки приветствуются. Срок-неделя Работаю без предоплаты только с теми, кто давно в системе, так ...