aleksei_dudin

Алексей aleksei_dudin

 
51 годРоссия/Екатеринбург
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Скрипт PHP, работа с MSQL

    $25

    Необходимо написание скриптов и дальнейшая техническая поддержка, адаптация : Скрипт переноса папок с одного сайта на другой, с основного домена на поддомены, таблиц из одной базы в другую, на одном хостинге, с домена на поддомен, ...

    PHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Русификация и настройка шаблона ТМ PrestaShop

    Планирую покупку шаблона Templates Monster #50747 В шаблоне есть частичная русификация, требуется настроить до конца. Нужен спец по ПрестаШоп для настройки под ключ. Дополнительные полезные фишки приветствуются. Срок-неделя Работаю без предоплаты только с теми, кто давно в системе, так ...

    Prestashop
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Яндекс Острова

    создание файла яндекс-острова с последующей валидацией через яндекс-вебмастер. сайт www.procoolers.ru, за основу взять или каталог или имеющийся фильтр товаров. Движок Joomla 2.5, Joomshopping 3.14 Предпочтение отдается зарегистрированным в системе продолжительное время, с наличием положительных отзывов. Просьба сразу ...

    JoomlaJoomShopping
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Синхронизация XML на стороннем сайте с базой

    Имеется скрипт, работающий по Крону, перестал работать. Написан сторонним программистом, с которым утеряна связь. Используется PHP, используются 2 сторонних xml файла, на других хостингах. Скрипт сравнивает коды товара производителя и прописывает количество в базу данных. ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доработка верстки интернет-магазина

    $50

    Сеть интернет-магазинов ProCoolers.RU Joomla 2.5 +Joomshopping Доработка верстки интернет-магазина. ТЗ в архиве. Срок 2-5 дня. Обязательно тестирование на адаптивность. Оплата Киви или Вебмани. В дальнейшем интересует постоянное сотрудничество. Наличие положительных отзывов и продолжительный срок регистрации в системе обязателен.

    JoomlaJoomShopping
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Убрать баг

    сайт на Joomla + Joomshopping. Одним из разработчиков была допущена ошибка, в данный момент яндекс продолжает добавлять в поисковую базу свежие ошибки с кодом 500. Пример: http://www.procoolers.ru/component/content/9-uncategorised/85-forma-zakaza.html?Itemid=558&amp;zakaz=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%80%20AEL%20123%20LD-C%20Red Они хоть и закрыты от индексирования, но раздражают. ...

    JoomlaJoomShoppingСайт на Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Покупка и русификация с TemplatesMonster

    Необходима покупка со скидкой шаблона от TemplatesMonster с последующей русификацией, установкой-наладкой, на движке Магнето. Знаю, что есть фрилансеры, имеющие возможность покупки данных шаблонов со значительной скидкой. Таких и ищем.

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка страницы товара

    Поправить верстку товара страница подробного описания в зависимости от наличия высвечивает надпись "есть в наличии" или "под заказ". Необходимо: 1. Убрать гиперсссылку на форму заказа при статусе "Под заказ", так как индексируются лишние страницы, в зависимости ...

    JoomlaJoomShoppingСайт на Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Русификация шаблона

    $100

    Joomla 2.5 + Joomshoping Требуется полная русификация шаблона плюс установка русских шрифтов. Исходники есть. Тестовый сайт по адресу: http://www.infob4u7.bget.ru/ Срок 2 дня. Наличие положительных отзывов обязательно. Кидалам, неопытным, нечестным просьба не беспокоить. Ленивым так же. Наличие положительных отзывов обязательно.

    Joomla
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сеть интернет-магазинов

    Имеется основной сайт интернет-магазина, на поддоменах располагаются сайты имеющие региональную привязку. Необходима выборочная синхронизация товаров, категорий, материалов с основного сайта на сайты поддомены, автоматически по расписанию, раз в сутки или раз в несколько дней. Возможность ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка сайта на PrestaShop

    Требуются доработки сайта на Преста за разумные деньги и реальные сроки. Возможны разовые доработки на постоянной основе. Плюс перевод еще одного сайта на эту СМС и смена дизайна. Подробности через Асьску 431629918 скайп: ...

    Prestashop
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка сайта на PHP SHOP Enterprise

    Необходимы следующие работы: 1. Смена дизайна. Верстка всех необходимых страниц. Исходников нет, нужен граббинг. 2. Доработки программной части: реализован показ цен по IP адресам в двух категориях, необходимо добавить третью, с изменением в админке, изменить вывод товаров ...

    PHPСайт на PHP
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка PHP Shop Enterprise

    В движке сделана доработка показа цен в зависимости от диапазона IP адресов. В данный момент список нужно дополнить, для этого есть в админке закладка, куда уже прописаны эти адреса, но видимо стоит ограничение по количеству ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка дизайна для двух интернет-магазинов

    Требуется программист PHP SHOP Enterprise для верстки дизайна для двух интернет-магазинов и некоторых доработок. Интересуют сжатые сроки, профессионализм, приемлемые цены, креативность. Исходники есть

    PHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Andrey_SH
Андрей 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$175
10 баллов
9 лет назад
Русификация и настройка шаблона ТМ PrestaShop
Отличный заказчик, четкая постановка задачи. Оплата в срок. Рад сотрудничеству.
Выполнено безупречно, в сжатые сроки, все время на связи, будем делать еще один проект
Ответный отзыв
Ofigenski
Сергей 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
3 отзыва
$1
10 баллов
9 лет назад
Синхронизация XML на стороннем сайте с базой
Идеальный вариант заказчика! Корректная во всех отношениях постановка задачи, что особенно радует в наше время. Адекватное и дружелюбное общение в процессе исполнения. По итогам хочется продолжить работу, сотрудничество. Рекомендую.
Был удивительно поражен скоростью работы, все было сделано раньше, чем планировалось. Без труда были найдены и устранены ошибки, все отлично заработало, рекомендую пользоваться без сомнений,профессионально и быстро. Цена проекта 30 уе.
Ответный отзыв
Danxil
Вадим 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Верстка страницы товара
Прошло успешно
Остался доволен проявленной скоростью и инициативностью. Работа выполнена в срок, на интуитивном уровне понимание, что необходимо. В результате проект был расширен до еще двух проблемных мест на сайте, с чем Вадим справился быстрее, чем я ожидал.
Ответный отзыв
jobajoom
Алексей 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Яндекс маркет для Joomshopping
Отличный заказчик. +
Все сделано
Ответный отзыв
sdaccent
Юрий 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Убрать баг
Отличный заказчик. Четкое тз, постоянная поддержка в ходе работе.Оплата за выполненную работу поступила незамедлительно!
Все сделано за сутки. Все объяснили, разжевали, предупредили.
Ответный отзыв