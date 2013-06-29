aleksei_dudin

Необходимо написание скриптов и дальнейшая техническая поддержка, адаптация : Скрипт переноса папок с одного сайта на другой, с основного домена на поддомены, таблиц из одной базы в другую, на одном хостинге, с домена на поддомен, ...
- $25Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
Планирую покупку шаблона Templates Monster #50747 В шаблоне есть частичная русификация, требуется настроить до конца. Нужен спец по ПрестаШоп для настройки под ключ. Дополнительные полезные фишки приветствуются. Срок-неделя Работаю без предоплаты только с теми, кто давно в системе, так ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
создание файла яндекс-острова с последующей валидацией через яндекс-вебмастер. сайт www.procoolers.ru, за основу взять или каталог или имеющийся фильтр товаров. Движок Joomla 2.5, Joomshopping 3.14 Предпочтение отдается зарегистрированным в системе продолжительное время, с наличием положительных отзывов. Просьба сразу ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Имеется скрипт, работающий по Крону, перестал работать. Написан сторонним программистом, с которым утеряна связь. Используется PHP, используются 2 сторонних xml файла, на других хостингах. Скрипт сравнивает коды товара производителя и прописывает количество в базу данных. ...Завершен9 лет назад
- $50
Сеть интернет-магазинов ProCoolers.RU Joomla 2.5 +Joomshopping Доработка верстки интернет-магазина. ТЗ в архиве. Срок 2-5 дня. Обязательно тестирование на адаптивность. Оплата Киви или Вебмани. В дальнейшем интересует постоянное сотрудничество. Наличие положительных отзывов и продолжительный срок регистрации в системе обязателен.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад
сайт на Joomla + Joomshopping. Одним из разработчиков была допущена ошибка, в данный момент яндекс продолжает добавлять в поисковую базу свежие ошибки с кодом 500. Пример: http://www.procoolers.ru/component/content/9-uncategorised/85-forma-zakaza.html?Itemid=558&zakaz=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%80%20AEL%20123%20LD-C%20Red Они хоть и закрыты от индексирования, но раздражают. ...Завершен10 лет назад
Необходима покупка со скидкой шаблона от TemplatesMonster с последующей русификацией, установкой-наладкой, на движке Магнето. Знаю, что есть фрилансеры, имеющие возможность покупки данных шаблонов со значительной скидкой. Таких и ищем.Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт10 лет назад
Стоит yml.php, работает корректно, но выдергивает не те цены, первоначальные. Необходима наладка, вывод нужных цен после налоговых наценок.Завершен10 лет назад
Поправить верстку товара страница подробного описания в зависимости от наличия высвечивает надпись "есть в наличии" или "под заказ". Необходимо: 1. Убрать гиперсссылку на форму заказа при статусе "Под заказ", так как индексируются лишние страницы, в зависимости ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Joomla 2.5 + Joomshoping Требуется полная русификация шаблона плюс установка русских шрифтов. Исходники есть. Тестовый сайт по адресу: http://www.infob4u7.bget.ru/ Срок 2 дня. Наличие положительных отзывов обязательно. Кидалам, неопытным, нечестным просьба не беспокоить. Ленивым так же. Наличие положительных отзывов обязательно.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Имеется основной сайт интернет-магазина, на поддоменах располагаются сайты имеющие региональную привязку. Необходима выборочная синхронизация товаров, категорий, материалов с основного сайта на сайты поддомены, автоматически по расписанию, раз в сутки или раз в несколько дней. Возможность ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется разработать около 20 иконок для интрернет магазина, портфолио обязательноИконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть сайт и дизайн, нужно прикрутить магазин redshop, virtuemart, плюс доработки: установка фиксированной наценки или в процентах на каждую категорию каталогаИнтернет-магазины13 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуются доработки сайта на Преста за разумные деньги и реальные сроки. Возможны разовые доработки на постоянной основе. Плюс перевод еще одного сайта на эту СМС и смена дизайна. Подробности через Асьску 431629918 скайп: ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходимы следующие работы: 1. Смена дизайна. Верстка всех необходимых страниц. Исходников нет, нужен граббинг. 2. Доработки программной части: реализован показ цен по IP адресам в двух категориях, необходимо добавить третью, с изменением в админке, изменить вывод товаров ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт13 лет назад
В движке сделана доработка показа цен в зависимости от диапазона IP адресов. В данный момент список нужно дополнить, для этого есть в админке закладка, куда уже прописаны эти адреса, но видимо стоит ограничение по количеству ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется программист PHP SHOP Enterprise для верстки дизайна для двух интернет-магазинов и некоторых доработок. Интересуют сжатые сроки, профессионализм, приемлемые цены, креативность. Исходники естьHTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад