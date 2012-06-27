Иконки для интернет-магазина

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Завершен4 заявки116 просмотров

Требуется разработать около 20 иконок для интрернет магазина, портфолио обязательно

13 лет назад
aleksei_dudin
Алексей 
52 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Habs_ART
Хаблат 
31 год
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
70 отзывов
13 лет назад
$100
7 дней
Работа выполнена вовремя и в срок. У нас это второй сайт по продаже кулеров для воды, благодаря Хаблату сайт www.2133203.ru приобрел и приобретает собственный облик, красивый и профессиональный
Сотрудничеством с Алексеем остался доволен! Очень приятно, когда заказчик курирует проект на всем его протяжении, никуда не пропадая! С оплатой не было никаких проблем!

Заявки фрилансеров

Habs_ART
Хаблат 
31 год
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Был
7 лет назад
70 отзывов
13 лет назад

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