Набор иконок (иллюстраций) для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт13 заявок266 просмотров

Необходимо нарисовать иконки размером 128*128 px на ИТ тематику. Примерный стиль apple, много примеров на дрибббле есть.

Темы к иконкам:

1. ИТ аутсорсинг, качественно обслуживание, квалифицированные инженеры

2. ИТ консалтинг, проекты любой сложности

3. Поставка оборудования (подразделяется на поставку серверов, компьютеров, оргтехники, сетевого оборудования, программного обеспечения )

4. Проектирование и монтаж СКС

5. Проектирование и монтаж телефонных сетей (сюда же облачные АТС или виртуальные)

6. Проектирование и монтаж систем контроля и управления доступом

7. Проектирование и монтаж систем видеонаблюдения

13 лет назад
chopik
Иван 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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