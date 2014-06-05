Требуется разработать сет из ~15-20 иконок достаточно типового содержания (адрес, телефон, добавить отзыв, оценка, фото и т.п. - полный список и фирменные цвета предоставлю. Иконки нужны в достаточно минималистичном стиле, с упором на читаемость, без излишних графических "наворотов" (но не чисто схематические). Большинство (почти все) - в трех размерах (64,32,16). От Вас - примерная стоимость, сроки и ссылка на соответствующий раздел портфолио.