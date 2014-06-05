Сет из 15-20 иконок

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен7 заявок222 просмотра

Требуется разработать сет из ~15-20 иконок достаточно типового содержания (адрес, телефон, добавить отзыв, оценка, фото и т.п. - полный список и фирменные цвета предоставлю. Иконки нужны в достаточно минималистичном стиле, с упором на читаемость, без излишних графических "наворотов" (но не чисто схематические). Большинство (почти все) - в трех размерах (64,32,16). От Вас - примерная стоимость, сроки и ссылка на соответствующий раздел портфолио.

13 лет назад
av2678880
Артём 
43 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

elenavdovina
Елена 
56 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$60
2 дня
Все сделано в срок и в полном соответствии с ТЗ, всем доволен
Очень приятный заказчик ! Конкретный, ясный, адекватный ! Рекомендую к сотрудничеству !

Заявки фрилансеров

elenavdovina
Елена 
56 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад