Нужно нарисовать для сайта (блога) 2 иконки. И одно название.
Сет из 15-20 иконок
Требуется разработать сет из ~15-20 иконок достаточно типового содержания (адрес, телефон, добавить отзыв, оценка, фото и т.п. - полный список и фирменные цвета предоставлю. Иконки нужны в достаточно минималистичном стиле, с упором на читаемость, без излишних графических "наворотов" (но не чисто схематические). Большинство (почти все) - в трех размерах (64,32,16). От Вас - примерная стоимость, сроки и ссылка на соответствующий раздел портфолио.
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